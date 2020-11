Un esoscheletro per Daniele Mancini, partita la raccolta fondi

Vasanello - L'iniziativa a sostegno del 37enne paralizzato dopo un incidente stradale mentre tornava dagli allenamenti con la sua squadra di calcio

Vasanello – (a.c.) – Si chiama “Un esoscheletro per Daniele” ed è la raccolta fondi promossa sulla piattaforma Gofundme per donare uno strumento per tornare a camminare a Daniele Mancini, il 37enne di Vasanello costretto su una sedia a rotelle dal novembre 2019 per un incidente stradale.

Al momento dello schianto, Mancini stava tornando da Attigliano, dove aveva diretto l’allenamento della sua squadra di calcio. E la lettera d’accompagnamento per la richiesta fondi ripercorre anche gli istanti drammatici dell’incidente: “Un impatto talmente violento – si legge – che Daniele è stato trasportato in codice rosso in ospedale e sottoposto a un intervento d’urgenza di ben sette ore. Trauma vertebro-midollare diranno i medici, paralisi degli arti inferiori”.

Nonostante il tremendo stravolgimento della sua vita, Mancini non si è perso d’animo. Dopo l’incidente si è sposato con la compagna Simona e ha partecipato alla rifondazione della squadra di calcio di Vasanello, che guiderà come allenatore non appena l’emergenza Covid permetterà di riprendere le partite.

Ora, sostenuta dalla comunità vasanellese e dal mondo del calcio locale, arriva la campagna per donargli un esoscheletro: un apparecchio di modernissima tecnologia che svolgerebbe la funzione di “muscolatura artificiale” e permetterebbe ai disabili di riacquisire determinate funzioni motorie.

La raccolta fondi per Mancini si è posta come obiettivo la somma di 100mila euro. In poco più di una giornata ne sono stati già raccolti più di 17mila.

26 novembre, 2020