“Va rimandata la domanda allegando la ricevuta di mancata ricezione”

Viterbo - Disservizio casella pec per contributo attività economiche, il comune spiega cosa fare

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In merito al momentaneo disservizio della pec per la ricezione delle domande di contributo a fondo perduto per le attività economiche, l’amministrazione fa presente quanto segue:

– coloro che non hanno potuto inviare la domanda a causa della mancata ricezione da parte della pec del comune (casella piena), qualora non l’avessero ancora fatto, dovranno reinoltrare la domanda, allegando anche la ricevuta di mancata consegna.

Coloro invece che hanno già reinoltrato la domanda, ma non hanno provveduto ad allegare anche la ricevuta della precedente mancata ricezione da parte della pec, dovranno provvedere a inviare una nuova mail esclusivamente con la ricevuta di mancata ricezione, in modo da consentire agli uffici di risalire all’orario del precedente invio. Si ringrazia per la collaborazione.

Amministrazione comunale di Viterbo

23 novembre, 2020