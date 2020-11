Vittorio Sgarbi sul water, scarica Sutri?

Politica - Alla conferenza stampa sulla raccolta rifiuti porta a porta interviene dal bagno: forse un messaggio subliminale del sindaco...

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Vittorio Sgarbi scarica Sutri? La conferenza stampa in bagno, seduto sul water forse è un messaggio subliminale ai cittadini del comune che amministra? Chissà.

Ieri il sindaco, per presentare la raccolta porta a porta prossima a partire, si è collegato e ha raccontato come si sia arrivati al nuovo servizio.

Tutto online, sulla piattaforma, giornalisti e addetti ai lavori, ma l’incontro è stato trasmesso anche via social.

Tranquillo e a suo agio, Sgarbi ha parlato di Covid, raccolta rifiuti, situazione politica a Sutri.

Seduto sul water, il critico d’arte ha intrattenuto i presenti, in un luogo dove non è la prima volta che appare in pubblico.

Stavolta lo ha fatto per parlare di Sutri. Forse per lanciare il messaggio che sta per scaricare l’amministrazione, complice magari la candidatura a sindaco a Roma? Chi può dirlo…

Probabilmente a una ipotetica domanda avrebbe opposto un secco no. O meglio, un rifiuto, visto che si parlava d’immondizia.

Magari sarà così. Eppure il bottone dello sciacquone e proprio lì, si vede. Dietro Sgarbi. Che fa, scarica?

Giuseppe Ferlicca

20 novembre, 2020