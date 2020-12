Vitorchiano - Intervento di 118 e carabinieri

Vitorchiano – Ingerisce farmaci e si sente male, salvato in extremis.

Tragedia sfiorata ieri sera a Vitorchiano.

Per motivi ancora d’accertare, un ragazzo di 25 anni avrebbe ingerito alcuni farmaci per poi sentirsi male.

Immediata la richiesta d’aiuto ai sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto. Il giovane รจ stato trasportato all’ospedale di Belcolle per le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita: il 25enne sarebbe stato salvato in extremis.

Intervento anche dei carabinieri per cercare, tra le altre cose, di fare chiarezza sull’episodio.

10 dicembre, 2020