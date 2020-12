“Chiediamo più personale al commissariato di Tarquinia e più agenti sul territorio”

Viterbo - La richiesta dei rappresentanti del Mosap (Movimento sindacale autonomo di polizia) al questore Giancarlo Sant'Elia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Mosap (Movimento sindacale autonomo di polizia) nella giornata di ieri ha incontrato il questore di Viterbo Giancarlo Sant’Elia.

A rappresentare l’organizzazione sindacale, il segretario generale Fabio Conestà, il segretario regionale Lorenzo Vacca, il vice presidente Virgilio Lini e il segretario provinciale di Viterbo Marco Selvi.

“E’ stato un incontro molto cordiale e costruttivo – sottolinea il segretario generale Fabio Conestà – abbiamo rappresentato al Questore quelle che sono le problematiche territoriali del comparto sicurezza.

Nello specifico – spiega Conestà – ci siamo confrontati sulla pianta organica del commissariato di Tarquinia, evidenziando la carenza di personale presso il commissariato e anche nell’ambito del controllo del territorio che necessiterebbe di un’auto in più e di più agenti, per far fronte a quelli che sono i reati più diffusi nella zona, ovvero furti in appartamento, reati contro la persona e violenza domestica”.

Il Mosap si è anche confrontato con il questore circa l’aspetto logistico e si è parlato di un nuovo assetto che prevede, il transito della divisione di Polizia amministrativa e sociale e dell’immigrazione (Pasi) presso l’ufficio immigrazione della Questura.

10 dicembre, 2020