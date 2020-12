Viterbo - L'assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini: "Più in là metteremo in totale sicurezza la grata nell'altra corsia, prima pensiamo a decongestionare il traffico"

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Da domani riapre la tangenziale Almirante”. A darne notizia è l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini.

“La griglia è stata sistemata da tempo ed è stata asfaltata anche la parte di strada a ridosso della griglia – aggiunge Allegrini -. Il problema è stato per l’apposizione di questa griglia, che è una griglia non comune ed è stata ordinata appositamente. Poggia infatti sul calcestruzzo che ha 28 giorni di tiraggio. I tecnici hanno valutato che l’opera è andata a maturazione e quindi possiamo riaprire domani”.

La rottura della griglia di drenaggio dell’acqua lo scorso 20 ottobre e la conseguente chiusura del tratto del raccordino. I lavori sono stati effettuati con il finanziamento stanziato con il bilancio di previsione 2020.

“Il finanziamento appostato dopo l’approvazione del bilancio, che è stato disponibile dal 1 novembre, servirà anche per mettere in sicurezza l’altra corsia della tangenziale – ha concluso Allegrini -. Anche lì c’è una grata non rotta ma che vogliamo sistemare per mettere tutto in sicurezza. Non la sistemeremo subito però perché prima vogliamo decongestionare un po’ il traffico in città. Quando avremo un momento più tranquillo, inizieranno i lavori dall’altra parte. La grata è comunque già stata acquistata”.

13 dicembre, 2020