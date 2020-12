Il falisco Jp Sax in un brano con Snoop Dogg per le terapie intensive italiane

Musica - La canzone si chiama Future kids e raduna numerosi artisti per raccogliere fondi a favore dei reparti ospedalieri più colpiti dall'emergenza Covid

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – “La musica può combattere la pandemia, può combattere la malattia”. È questa l’idea comune da cui nasce il progetto Future kids: più di 50 figure professionali, tra cui dj, producer, cantanti, songwriter, studi di produzione e management, decidono di creare un brano per raccogliere fondi per le terapie intensive d’Italia ovvero per i reparti sanitari più sotto pressione. Sostenendo il progetto, si riusciranno a curare molte più persone tra quelle affette dal virus e così tanti che necessitano di cure.

Per questo, ideato e creato da Ancestrale A & M e Jean Marie, sostenuto dalle label Sony music Italy – Mind the floor, è stato realizzato il singolo Future kids featuring Snoop Dogg, disponibile su Youtube a partire dal 18 dicembre e su Spotify dal 25 dicembre.

Il brano, pop radiofonico, racconta dei “future kids”, la generazione del futuro, senza distinzione di età, sesso e nazionalità, dall’America all’Europa, dall’Asia all’Australia. Una generazione catapultata in una realtà completamente diversa dalla normalità cui era abituata.

Non importa che tu sia un bambino privato della scolarizzazione o un artista che non può salire sul palco o un papà costretto a lavorare in smart working, si deve tutti insieme essere uniti in momento come questo, come quello che stiamo vivendo.

Future kids devolverà in beneficienza gran parte delle royalties generate tramite lo streaming e le vendite, a sostegno delle terapie intensive italiane.

Di seguito gli artisti che si sono riuniti per la causa: Aloisi, Andrea Imberti, Avp, Barletta, Daddy Russell, Dj Frenz, Dj Natale, Dj Tilo, Emdies, Frami, Giulia Rama, Guz Hardy & J Luke, Jean Marie, Joe Bertè, Jp Sax, Lil Van, Luna Palumbo, Matt Joe, Mirko Alimenti, Mr. Scarybox, Persico, Peter Torre, Pulsar, Remo Giugni, Robert Blues, Shadow X Light, Sweiz, T Guys.

Tra questi, spiccano i nomi di due artisti laziali, il montefiasconese Jp Sax e Persico dj.

Giuseppe Ricci, in arte Jp Sax, classe ’77, nasce a Montefiascone e già da bambino si cimenta a far suonare ogni oggetto. Diventa il dj per le feste degli amici. Gli anni passano ma la passione per la musica resta. L’improvviso approccio al sax lo appassiona e decide di abbinarlo alla musica elettronica.

Con l’aiuto e l’insegnamento del maestro Marco Intoppa comincia il percorso sull’improvvisazione, mettendola in pratica attraverso le prime serate in pubblico con il progetto Luceopaca electronics music e facendone la sua caratteristica principale. Creando le sue basi di musica elettronica, inizia l’avventura in questo mondo che sembra averlo accolto a braccia aperte.

Persico dj e producer, con base a Roma è un artista attivo sul panorama internazionale, calcando palchi austriaci, inglesi, svizzeri e partecipando anche alla prestigiosa Molo street parade di Rimini. Persico è prima di tutto un amante della musica a 360 gradi che si rifiuta di essere inquadrato in un genere specifico e infatti i suoi set spaziano dall’edm, all’house e alla techno più raffinate, al reggaeton, risultando eclettici ma coerenti con la sua vena artistica. In Haus radio da Liverpool ha avuto uno show personale con grandi dj come special guest.

Giuseppe Ricci

12 dicembre, 2020