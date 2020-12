Librimmaginari, domani l’appuntamento con Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata

Viterbo - Gli illustratori leggeranno brani dei loro libri per bambini in diretta Facebook

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 3 dicembre alle 18 Librimmaginari presenta Giganti, mamme e papà, un incontro di letture per bambini e famiglie con gli illustratori Riccardo e Margherita in diretta Facebook.

L’edizione 2020 di Librimmaginari festeggia i dieci anni del festival di disegno e illustrazione con Il tempo sospeso, che ha avuto inizio il 24 novembre con la mostra di manifesti realizzati da quindici artisti che, in questi anni, hanno preso parte al festival curato da Marcella Brancaforte e Marco Trulli. Un programma di affissioni pubbliche tra le strade e le piazze di Viterbo che terminerà il 6 dicembre.

Il 3 dicembre Librimmaginari ha invitato gli illustratori Riccardo e Margherita per un evento online dedicato alle bambine, ai bambini e alle famiglie, in diretta sulla pagina Facebook del festival; durante l’incontro gli autori leggeranno brani dei libri Una giornata con papà, Una giornata con mamma, Il colosso e Il gigante piscione.

Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata vivono in provincia di Catania e sono marito e moglie: lui scrive le storie e le disegna, lei le colora. Il loro primo libro è stato pubblicato nel 2000, da allora hanno illustrato e scritto moltissimi libri, manuali e albi per ragazzi, alcuni dei quali pubblicati in tutto il mondo. Hanno lavorato con molti editori, fra cui Carthusia, White star, San Paolo, Coccole books e Splen.

Riccardo insegna all’accademia di belle arti di Brera e di Catania e promuove la lettura nelle scuole organizzando e gestendo, insieme a Margherita, laboratori di narrazione. Insieme portano in giro i loro spettacoli di teatro di figura, in cui rispolverano vecchie storie e fiabe siciliane rileggendole con la loro tipica ironia molto apprezzata dal pubblico.

I libri di Riccardo e Margherita sono disponibili presso alla libreria Straffi. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la ludoteca Arci solidarietà Viterbo.

2 dicembre, 2020