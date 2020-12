Cronaca - Sul posto la protezione civile - Strada interrotta

Bassano in Teverina – Ancora danni per via del maltempo.

A Bassano in Teverina questa mattina è crollato un muro di cinta in via regina Elena, nel rione Caponte.

Sul posto sono arrivati i volontari della protezione civile.

Fortunatamente non ci sono feriti, ma la strada è interrotta.

8 dicembre, 2020