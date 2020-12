Non gli ha dato la precedenza, lo ha accoltellato ed è fuggito

Viterbo - Agenti della volante sulle tracce dell'aggressore - Giovane soccorso a Belcolle

Viterbo – Non gli ha dato la precedenza.

Pare sia bastato questo per farlo andare su tutte le furie.

Un uomo ha accoltellato ieri un giovane alla schiena. Per ben due volte.

L’episodio si è consumato nei pressi del campo sportivo del Carmine. L’uomo ha sferzato due coltellate alla schiena per un banale motivo legato alla viabilità, poi è scappato.

Il giovane ferito, un viterbese che ora abita a Frosinone, è salito in macchina per raggiungere Belcolle, ma all’altezza dell’incrocio della strada che porta all’ospedale con la Cassia, si è fermato e ha chiamato le forze dell’ordine.

Immediato l’arrivo sul posto dei poliziotti della volante che hanno avviato le indagini, mettendosi sulle tracce dell’aggressore.

Il giovane, che era venuto nel capoluogo per il funerale della madre e che era in macchina coi fratelli, è stato soccorso dal 118. Le sue condizioni non erano, per fortuna, gravi.

L’aggressore, anche lui originario di Viterbo, rischia unna denuncia per lesioni.

19 dicembre, 2020