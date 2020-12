Il Sole 24 ore - Nel 2020 è 58esima - 17esimo posto nella categoria "Affari e lavoro" - Primo nelle sottocategoria "Imprese in rete" e in quella per numero di Spid erogati

Viterbo – Qualità della vita, la Tuscia guadagna quindici posizioni. Dalla 73esima dell’anno scorso, nel 2020 si piazza al 58esimo posto nella completa e dettagliatissima classifica del Sole 24 ore che ogni anno esamina una serie di aspetti di vivibilità: dall’ambiente al lavoro, dalla giustizia alla ricchezza.

La provincia di Viterbo, nell’annus horribilis del Covid-19, scala ben quindici posti e sale al 58esimo. Mai come nell’ormai lontanissimo 1990 in cui campeggiava al 35esimo posto in classifica, ma nettamente meglio del 2019 quando era solo 73esima.

A trainare verso l’alto la media di tutti gli indicatori c’è il settore “Affari e lavoro” dove il piazzamento complessivo è il 17esimo su 107, ma nelle sottocategorie si riesce a fare addirittura di meglio. Per quanto riguarda infatti le imprese in rete la Tuscia è prima in tutta Italia con 33,3034 ogni mille registrate. Benissimo anche l’imprenditoria femminile, al settimo posto nazionale.

Maglia nera, invece, in “Ambiente e servizi” dove il posto globale è il 62esimo della classifica, ma vede picchi negativi ben peggiori come la 102esima posizione per il tasso di motorizzazione: ci sono 74,5949 auto ogni 100 abitanti. Male la riqualificazione energetica degli immobili (83esimo), male l’ecosistema urbano (73esimo). Bene, però, la quantità di Spid erogati con un tasso di 375,346 identità digitali creati ogni mille abitanti (primo posto nella sottoclassifica).

Male anche la categoria “Demografia e società” con un piazzamento generale di 78 e un range che oscilla dalla 22esima posizione per la sottocategoria densità abitativa e la 99esima per il rapporto tra il numero di pediatri attivi e la popolazione di 0-14 anni (1,49266 professionisti ogni bambino).

Piazzamento dignitoso per quanto riguarda “Cultura e tempo libero” dove la Tuscia è al 35esimo posto, ma nelle sottocategorie incassa anche un ottimo quarto posto per il numero di piscine ogni mille abitanti e il quinto per quello di eventi sportivi organizzati. Malissimo però l’acquisizione di fondi europei 2014-2020 per le attrazioni culturali, naturali e turistiche (104esimo piazzamento su 107).

Benino la “Giustizia e sicurezza” con una 45esima posizione generale anche se nelle sottocategorie si arriva al 95esimo posto per incidenti stradali (con un tragico dato di 7,435 morti e feriti ogni mille abitanti) e all’85esimo per violenze sessuali (10,122 denunce ogni 100mila abitanti).

In tema di “Ricchezza e consumi” la provincia di Viterbo occupa il 66esimo posto globale, guadagnato dalla media tra l’ottimo quinto posto del trend del Pil pro capite e il preoccupante 89esimo per quanto riguarda i protesti (6321,25 euro ogni mille abitanti).

