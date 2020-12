Viterbo - Provvedimento del prefetto Giovanni Bruno: "Il locale è divenuto un ritrovo di persone gravate da pregiudizi penali e la loro presenza in loco comporta problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica"

Viterbo – “Revocata la licenza al Nuovo bar planet”. Provvedimento del prefetto Giovanni Bruno che ordina “la revoca dell’esercizio commerciale in via Istria gestito dalla Nuovo bar planet di Simone Cecchini snc”. Nel locale è prevista la somministrazione di bevande e alimenti.

Si legge nel documento: “Vista la nota dei carabinieri di Viterbo con cui è stato comunicato che il locale è divenuto un ritrovo di persone gravate da pregiudizi penali che lì si ritrovano per gran parte della giornata e che la loro presenza in loco comporta problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica” e ritenuto che “frequentare soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi può integrare un motivo di turbamento dell’ordine pubblico e della sicurezza, ove riferite al titolare di una licenza relativa a un esercizio di pubblica frequentazione“.

Ritenuto, inoltre, che “le circostanze sopra riferite, relative alle frequentazioni del bar, rendono attuale il rischio”, il prefetto ordina quindi “la revoca della licenza dell’esercizio commerciale”.

11 dicembre, 2020