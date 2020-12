Ecco come sarà la torre civica visitabile fino in cima

Viterbo - Comune - In anteprima le immagini del futuro recupero - L'assessora Allegrini (Lavori pubblici): "È il progetto approvato dalla sovrintendenza"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Tutti nella torre civica comunale. Nei progetti dell’amministrazione sarà visitabile. Il progetto deve ancora partire, ma in un futuro chissà quanto prossimo, si potrà arrivare fino in cima e godere di una vista mozzafiato della città.

In attesa che quel giorno, più o meno lontano arrivi, ci si dovrà accontentare di una salita virtuale. Palazzo dei Priori ha predisposto immagini di come si trasformerà la torre. La vecchia scala sostituita, il terrazzo riadattato.

Viterbo – Torre civica – Il progetto di recupero

A presentare le immagini in anteprima, l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini. Qualche effetto speciale in una seduta dedicata proprio al suo settore. Perché l’opposizione ritiene che di lavori ne abbia fatti molto pochi in due anni e mezzo.

Ma quando si riuscirà a rendere visitabile la struttura, ne saranno lieti tutti. L’idea parte da lontano e grazie a un emendamento dello scorso anno, firmato da Massimo Erbetti (M5s) si sono trovati i soldi, per dare vita al progetto cui stava lavorando il predecessore nonché attuale accusatore di Allegrini, Alvaro Ricci (Pd). Bravi tutti, ma solo quando l’opera sarà realizzata. Per adesso le immagini e le parole dell’assessora.

“È il progetto – spiega Allegrini – che ha avuto l’ok da parte della sovrintendenza, con materiali moderni che però sono compatibili col valore storico del bene. Questa è la partenza di un lavoro che stiamo intraprendendo”.

Diversi i nodi da sciogliere, a cominciare dalla biglietteria. Prevista nel locale in via Roma, la ex edicola. Di proprietà dell’ordine degli avvocati. Prima bisogna acquisirla. Se non si vuole prenotare un elicottero che porti direttamente al primo piano.

Rendere la torre un’attrazione turistica costerà oltre mezzo milione di euro. È tempo d’iniziare a spenderli, anche perché il colpo d’occhio sull’opera di recupero, preludio a quello sulla città, c’è.

È in fase finale, invece, l’intervento ai locali sotto i portici di palazzo dei Priori. Dove saranno accolte le opere di Sebastiano del Piombo.

“Da metà gennaio riprenderanno gli interventi – assicura Allegrini – alla parte del bookshop. Non appena sarà tolto l’albero di Natale”.Nel frattempo, ecco dove saranno esposte le tavole di Del Piombo. Ancora foto, per ora.

Giuseppe Ferlicca

11 dicembre, 2020