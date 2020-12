Scomparsa la targa che ricorda il nome del giornalista Alessandro Vismara

Viterbo - Stava di fronte al parco che porta il suo nome - Non c'è più traccia da un mese e mezzo

di Daniele Camilli

Viterbo – La città di Viterbo sta cancellando per sempre il ricordo di un grande giornalista. Alessandro Vismara, nato nel 1919 e morto nel 1987. Sicuramente uno dei più importanti giornalisti viterbesi. Neanche una via, nemmeno una piazza. L’amministrazione di Leonardo Michelini, quella precedente, gli aveva dedicato un parco. Un giardino della lettura. All’Ellera. Pure questo pieno d’erba, come s’addice a un parco. Soltanto che è alta e tutto il resto è mal messo.

La targa che stava all’ingresso del parco, e che portava nome e cognome di Vismara, data di nascita, morte e professione, non c’è più. Da un mese e mezzo circa. I familiari hanno informato il comune, sindaco e giunta inclusi. Chiedendo di sostituirla. Ma ancora non se ne fa niente.

Nel frattempo, però, il parco, a ridosso di via degli artiglieri, è nel degrado più completo. C’è pure un Adolf Hitler ti voglio bene stampato sulla cabina della luce. Non manca niente. Nemmeno la cuccia di Oreste, pare un gatto, che si raccomanda di non portargliela via.

La targa è di marmo con la bordatura in metallo nero. Valore di mercato pari a zero. fatto sta che non s’è più trovata. E il comune non l’ha ancora sostituita. Colmando almeno in parte in vuoto che è anche morale. Nei confronti di chi, come Alessandro Vismara, ha fatto veramente la storia del giornalismo, e non solo viterbese. E in mezzo alla storia, è stato parte di essa e come tale, e in quelle vesti, l’ha raccontata. In maniera attiva e neutrale, facendo esclusivamente cronaca e prendendo posizione solo in favore della verità.

Alessandro Vismara era nato nel 1919 ed era cresciuto in epoca fascista. Colpito dalla poliomielite, Vismara s’è fatto 12 anni d’ospedale. Poi è uscito e nel 1943 s’è laureato in lettere, con una tesi in storia del cinema. Un’arte, sostanzialmente appena nata. 1943, Alessandro Vismara è staffetta partigiana nella banda di Mariano Buratti, professore del liceo che adesso porta il suo nome, fucilato dai nazisti nel gennaio del 1944.

Vismara ha raccontato i bombardamenti che hanno distrutto Viterbo e tutta la fase successiva. L’arrivo degli americani e il secondo dopoguerra. Ha raccontato anche, e da parte in causa, l’incontro a Bolsena tra De Gaulle e Giorgio V, nel 1944. Alessandro Vismara, uno dei pochissimi che sapevano l’inglese, fu scelto per fare da interprete a Giorgio V quando venne in visita a Viterbo.

Vismara ha collaborato con il Messaggero, il Corriere della Sera, ed è stato corrispondente della Rai, quando c’era il bollettino dell’alto Lazio. E’ stato anche presidente dell’ente del Turismo. E il mestiere che amava più di tutti. Quello dell’insegnante. Vice preside e docente di lettere all’istituto magistrale Santa Rosa.

Si è battuto infine per l’apertura dell’università a Viterbo, seguendo sempre lo sviluppo sociale ed economico della città.

Quando il figlio Massimiliano, anche lui giornalista, parla di suo padre, racconta sempre questo episodio. “Avevo a 18 anni e chiesi a mio padre cosa dovevo votare. Lui mi portò tre giornali, me li mise davanti e mi disse…’fatte ‘na coscienza politica. Non te lo possono dire io cosa devi votare. Lo devi sapere da solo'”.

