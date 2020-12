“Superstrada chiusa, da Anas ci aspettiamo un intervento risolutivo”

Viterbo - Comune - Dopo le code dei giorni scorsi l'assessora Allegrini sollecita il gestore dell'arteria - Attesa per i risultati dei rilievi tecnici nella zona del cedimento

Viterbo – (g.f.) – Superstrada chiusa, si cerca una soluzione per alleviare il disagio.

I tecnici Anas sono al lavoro, dopo il cedimento nei pressi dello svincolo di Vetralla, direzione Roma. C’è attesa per l’esito.

Nei giorni scorsi, disagi pesanti alla viabilità cittadina, per le deviazioni che sono andate a pesare sulla circolazione a Viterbo.

“Da parte dell’amministrazione comunale – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini – sollecitiamo Anas a un intervento che sia risolutivo e affinché la situazione non rimanga appesa, penalizzando in modo pesante il traffico a Viterbo”. Scongiurare, in somma, una lunga chiusura del tratto attualmente interdetto.

Un’ipotesi avanzata dal sindaco Giovanni Arena è quella di far circolare le auto a doppio senso di marcia nella carreggiata non interessata dal cedimento. Un’ipotesi che dovrà essere valutata.

Tanto per tutelarsi, palazzo dei Priori dovrebbe inviare oggi all’Anas una lettera di diffida a risolvere il problema.

Ieri la circolazione, complici il giorno di festa e il maltempo, non è stata particolarmente complicata. Ma in questi giorni si rischia di replicare, rivedendo le code di lunedì.

La crepa sull’asfalto si è verificata al chilometro 59,800 sulla corsia d’accelerazione. L’arteria è stata chiusa, per chi va verso Civitavecchia, da Viterbo Nord a località Bagni, mentre nel senso opposto, allo svincolo per la Tuscanese, fino a Viterbo Nord, alle porte del capoluogo.

9 dicembre, 2020