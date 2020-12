Montefiascone - Coinvolte tre persone - Sul posto carabinieri e 118

Montefiascone – Tamponamento a catena sulla Cassia Nord.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla Cassia Nord all’altezza della curva di Montisola nella frazione Zepponami.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate un’Alfa Romeo Mito, un’Audi A2 e un autocarro Fiat Doblò.

Tre le persone coinvolte nell’incidente che erano alla guida dei mezzi.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire allestita dinamica dell’incidente.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte ma fortunatamente nessuna è rimasta ferita.

Leggeri rallentamenti al traffico a causa dei mezzi sulla carreggiata.

11 dicembre, 2020