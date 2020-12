Tangenziale chiusa per la griglia rotta, tra oggi e domani fine lavori

Viterbo - Il sindaco Arena: "Intervento completato tra mercoledì e giovedì" - Parte il cantiere per il marciapiedi a Ponte dell'Elce

Viterbo – (g.f.) – Griglia rotta e tangenziale chiusa quasi per due mesi, il disagio sta per finire.

Dallo scorso 20 ottobre, quando di buon mattino la grata per lo scolo delle acque piovane si è divelta, è iniziato il calvario.

Una situazione di pericolo per gli automobilisti, nel sottopassaggio di via Garbini, tanto da indurre alla chiusura del tratto. Con disagi per chi si trova a passare in auto da quelle parti, disagi aumentati in queste ore, dalla superstrada inaccessibile da Viterbo Nord, che fa riversare in città tutto il traffico.

Ma per gli automobilisti la situazione sta per cambiare. In meglio si spera. “Tra oggi e domani – anticipa il sindaco Giovanni Arena – liberiamo il raccordino. La griglia è stata sostituita completamente”.

Un intervento più complicato del previsto. “Ci stanno lavorando – precisa Arena – e mi hanno spiegato che tra mercoledì e giovedì è tutto finito”.

Occhio, invece, chi si trova a passare dalla Cassia Sud. Parte l’atteso intervento per realizzare il marciapiedi di collegamento tra Ponte dell’Elce e il capoluogo. “Da oggi apre il cantiere, con la chiusura del tratto di strada che diventa cantiere – precisa Arena – si dovrà fare un altro giro per arrivare”.

L’intervento riguarda inizialmente il costone di roccia lungo la strada che dovrà essere eroso, per fare spazio al passaggio pedonale. Chi dovrà arrivare in zona potrà utilizzare strada Ponte Sodo, passando dalla Sacra Famiglia.

Per completare l’opera, il cui inizio è slittato rispetto ai tempi previsti, occorreranno fra i due e i tre mesi di tempo. Con qualche sacrificio da sopportare, per lavori che “libereranno” i residenti, oggi costretti a un pericoloso percorso tra le macchine per arrivare a Viterbo a piedi.

9 dicembre, 2020