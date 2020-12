“Turca autentica”, insulti e minacce a Sgarbi per aver esposto l’opera che rappresenta una latrina

Castiglion Fiorentino - Dopo le polemiche il sindaco chiede di rimuoverla ma Sgarbi minaccia di chiudere l'intera mostra

Castiglion Fiorentino – Riceviamo e pubblichiamo – Da “verme schifoso” a “attento a cosa fai”, e poi a seguire una sequela di altri irripetibili epiteti.

Insomma, insulti e minacce su Facebook per Vittorio Sgarbi per avere pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri sulla sua pagina Facebook una scultura dell’artista Paolo Lelli, dal titolo “Turca autentica”: si tratta di una latrina di colore rosso con sopra disegnati una mezza luna e una stella a 5 punte, che sono anche i simboli della bandiera turca.

L’opera si trova al primo piano del museo archeologico di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove nella tarda mattinata di oggi lo storico e critico d’arte inaugura (ma solo alla presenza delle autorità, a causa delle restrizioni Covid) “I Mille di Sgarbi”, una rassegna di arte contemporanea ideata da Sauro Moretti e Nino Ippolito, e che si spera di aprire al pubblico il prossimo marzo.

“Questa è la degenerazione imposta dal cosiddetto politicamente corretto – commenta Sgarbi -, in nome del quale si vuole adesso comprimere anche la libertà creativa dell’artista. Nel caso specifico l’artista credo abbia solo giocato con le parole, e il titolo dell’opera lo testimonia: ‘Autentica turca’.

Sì, la mezza luna è anche il simbolo dell’islamismo, ma è una mistificazione sostenere che io, esponendo l’opera, abbia voluto lanciare un messaggio politico o religioso, men che meno al governo turco. Tra l’altro ho anche molta simpatia per Erdogan. È solo un’opera d’arte, non una dichiarazione di guerra o un’azione blasfema. Sono rimasto comunque sorpreso per la natura di certi commenti che incitano all’odio e alla violenza contro di me. Chiederò al mio legale di fare le necessarie azioni nei confronti delle autorità di polizia. Ci sono in giro molti esaltati”.

Sempre ieri sera il sindaco Mario Angelli, preoccupato per quanto accaduto, ha chiesto a Sgarbi di rimuovere la scultura tra quelle in mostra, nell’idea di placare le polemiche. Ma lo storico e critico d’arte su questo ha subito messo le cose in chiaro: “Non se ne parla proprio. Semmai chiudo la mostra”.

Insomma, la polemica è servita.

13 dicembre, 2020