Viterbo tra luci di Natale e luci del traffico

Viterbo – Devo dire che per arrivare nel capoluogo dalla Cassia Nord è leggermente complicato. L’automobilista si trova davanti una lunga fila di lucette pre-natalizie dovuta alla chiusura temporanea di un tratto di superstrada, proprio per dare modo alle maestranze di ripristinare il tutto in tempi brevi. Appena passato l’ostacolo posso dire che la viabilità rientra nei parametri normali e giunti dentro le mura si raggiunge subito il parcheggio del Sacrario che sarà in modalità gratis fino al 7 gennaio 2021. Da li, il centro è due passi. Il centro storico appare uno scintillio di luci e canti natalizi a partire dall’albero di Natale in Piazza del Plebiscito e dalla bella scenografia che avvolge Piazza San Lorenzo che resta uno dei luoghi più fotografati di Viterbo. Bello anche l’effetto luminoso che si ha imboccando Via Marconi in direzione di Piazza del Teatro. Devo dire che oggi Viterbo mi è sembrata un po’ più viva del solito, chissà sarà l’effetto Natale. Io devo rimboccare la Cassia Nord per ritornare a casa, e per me saranno ancora Lucette. Maurizio Di Giovancarlo / Tuscia Fotografia