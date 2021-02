Viterbo - Comune - Dopo un anno e mezzo, adesso passa in consiglio

Condividi la notizia:











Sergio Insogna

Viterbo – (g.f.) – Artisti di strada, approvato il regolamento in commissione. Dopo un anno e mezzo, adesso passa in consiglio.

Un passo avanti, anche se non l’ultimo. La prima commissione Affari generali ha dato il via libera, ma il provvedimento deve approdare in consiglio comunale per l’ok definitivo.

“Abbiamo fatto un buon lavoro – è la sintesi da parte di Sergio Insogna, consigliere Fondazione che ha proposto il regolamento – in un anno e mezzo”. Si poteva fare prima, forse, ma quello che conta è il risultato.

“Ringrazio Insogna – spiega Massimo Erbetti (M5s) – per avere portato il provvedimento. È importante in una città a vocazione turistica e finora è mancato”. Il presidente della prima commissione Antonio Scardozzi ha anche fatto il conto delle riunioni necessarie per arrivare al via libera: cinque.

Per chi ha come palcoscenico la strada in cui portare in scena la propria arte, l’occupazione del suolo pubblico è gratuita. Così prevede il regolamento, ma deve essere ad almeno cinque metri da luoghi di culto in orari d’apertura e almeno 10, quando si tratta d’esibizioni canore, da strutture ospedaliere.

Vanno rispettate fasce orarie in cui non è consentito, mentre per aree di particolare pregio va prima richiesta un’autorizzazione.

Chi viola quanto previsto dal regolamento rischia una multa, ma c’è da immaginare che tutti seguiranno il copione. Una volta che la giunta l’avrà deliberato, sotto la regia del consiglio comunale.

Condividi la notizia:











23 febbraio, 2021