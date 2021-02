“Chiediamo al prefetto un tavolo sulle gang giovanili”

Viterbo - La richiesta arriva dai sindacati Filcams Cgil e UilTucs

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Chiediamo al prefetto Giovanni Bruno la convocazione di un tavolo per affrontare direttamente il problema dei gruppi di persone, minori e non, che periodicamente si affrontano per strada. Come successo ultimamente a Civita Castellana e come, di volta in volta, si ripete anche a Viterbo e in altri centri della provincia”. La richiesta arriva dalla Filcams Cgil e dalla UilTucs di Viterbo dopo che a Civita Castellana nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi si è affrontato violentemente fin dentro la Coop.

“Una situazione insostenibile – spiegano Donatella Ayala della Filcams Cgil ed Elvira Fatiganti della UilTucs – non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico, vicende del genere mettono a rischio l’incolumità di tutti, ma anche per quanto riguarda, nello specifico, la sicurezza dei lavoratori costretti a vivere nel panico e, peggio ancora, che qualche rissa possa degenerare fin dentro le attività commerciali determinando così momenti di forte tensione. Fino ad un possibile scontro”.



“Lavoratori e cittadini – aggiungono Ayala e Fatiganti – sono stufi di quanto sta accadendo e che tassativamente si ripete. Per questo chiediamo un incontro al prefetto e la convocazione di un tavolo per gestire questo problema che si va ingrandendo settimana dopo settimana”.

22 febbraio, 2021