Bomarzo - I carabinieri hanno sequestrato oltre 30 grammi di droga

Bomarzo – Eroina a un ragazzo, arrestato rappresentante. L’uomo è finito a domiciliari e i carabinieri hanno sequestrato oltre 30 grammi di droga divisa in ovuli.

“I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo – scrive l’Arma in una nota -, durante un servizio perlustrativo a Bomarzo, hanno sorpreso un uomo, rappresentante, mentre cedeva una dose di eroina di tre grammi a un giovane. Immediatamente sono intervenuti per bloccare l’azione di spaccio.

Bloccato l’uomo – continua la nota -, i carabinieri lo hanno subito dichiarato in arresto e si sono recati nella sua dimora per effettuare una perquisizione al termine della quale hanno trovato altri 30 grammi di eroina divisa in ovuli e pronta per essere spacciata.

Lo spacciatore – conclude l’Arma – è quindi stato posto in regime di arrestato domiciliare nella sua abitazione”.

22 febbraio, 2021