Viterbo - Mauro Rotelli (deputato FdI) interviene sulla fine dei lavori prima del previsto

Condividi la notizia:











Viterbo – Rotelli (Fdi): “Grazie ad Anas per la celere riapertura della superstrada”. Mauro Rotelli, deputato FdI, ringrazia per come sono stati portati avanti i lavori.

“In anticipo sui tempi previsti, Anas ha riaperto oggi – spiega Rotelli in una nota- il traffico interrotto lo scorso 6 dicembre sulla strada statale 675 Umbro-Laziale a causa di un cedimento strutturale.

Si tratta di un’ottima notizia sia per i residenti che per le migliaia di fruitori giornalieri della Superstrada costretti, nelle ultime settimane, ad innumerevoli disagi.

Il ripristino della normale circolazione, atteso da tempo, porterà un immediato decongestionamento del traffico urbano, con ripercussioni positive sulla viabilità interna.

Grazie pertanto ad Anas per aver raccolto i numerosi solleciti ed aver agito, nel minor tempo possibile, per la risoluzione tempestiva della problematica”.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021