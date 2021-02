Cronaca - E' successo al chilometro 131 - Intervento di 118, vigili del fuoco e carabinieri

Acquapendente – Investita da un camion ad Acquapendente, muore donna.

Tragedia in tarda mattinata nella Tuscia. Per cause ancora in corso di accertamento una donna di 65 anni è stata travolta da un camion sulla Cassia, al chilometro 131.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, la donna non ce l’ha fatta.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e i carabinieri della stazione di Acquapendente.

I militari stanno gestendo la viabilit√† ed effettuando i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

19 febbraio, 2021