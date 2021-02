“L’abbattimento dei tempi sarà anche un vantaggio per molti pendolari”

Viterbo - Alta velocità a Orte - Interviene il presidente Federlazio Gianni Calisti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Federlazio esprime profonda soddisfazione per l’annuncio dell’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, del progetto per la nuova fermata dell’Alta velocità ad Orte.

“E’ il coronamento – afferma il presidente della Federlazio di Viterbo, Gianni Calisti – di un lungo percorso che ha visto impegnati e coesi tutti gli attori pubblici e privati del territorio, che si sono schierati all’unisono per il conseguimento di questo straordinario risultato, a vantaggio dell’economia, della competitività ,del turismo e dell’immagine non solo della Tuscia , ma anche dei territori del Ternano e del Reatino, per la loro piena integrazione con il resto del Paese e con l’Europa”.

“L’abbattimento dei tempi di percorrenza – dice ancora Calisti – andrà altresì a vantaggio dei moltissimi pendolari che ogni giorno devono raggiungere Roma per studio o lavoro”.

“Si è registrata – evidenzia il presidente della Federlazio di Viterbo – una storica convergenza di vedute e di intenti, che ha visto in campo istituzioni locali, forze politiche, associazioni, movimenti cittadini, superando divisioni e particolarismi. E’ stata una delle azioni di lobby territoriale più incisive, a sostegno dello sviluppo di contesti territoriali così vicini, eppure assai lontani dalla Capitale, a causa di annose carenze infrastrutturali”.

“Un grazie particolare – sottolinea Calisti – va all’onorevole Mauro Rotelli di FdI ed al consigliere regionale del Pd, Enrico Panunzi”,

“La stessa convergenza- conclude il presidente della Federlazio di Viterbo – si richiede ancora adesso, una volta superata questa prima fase di celebrazioni, per passare celermente alla fase operativa e ad una pronta attuazione del progetto”.

