Viterbo - Il cordoglio di Alessandro Mazzoli per la scomparsa di Ugo Gigli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Ugo Gigli.

Ho condiviso con lui un tratto di strada all’interno del consiglio d’amministrazione dell’Ater di Viterbo di cui lui è stato a lungo direttore, e successivamente al governo della provincia in cui ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio.

Ho apprezzato in lui una straordinaria capacità di lavoro, una forte determinazione e una enorme facilità di intessere relazioni umane. E’ stato un profondo conoscitore del nostro territorio a partire dai problemi sociali con cui si è misurato quotidianamente, ed ha vissuto completamente e con sincerità il suo impegno politico.

Nel 2005, in occasione delle elezioni provinciali non era affatto scontata la nascita della sua lista civica e senza dubbio fu una scelta che affrontò con coraggio e generosità.

La triste notizia di questa mattina riempie di dolore e desidero rivolgere le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari.

Alessandro Mazzoli



28 febbraio, 2021