Nella Tuscia contagiati due bambini di 3 e 8 anni, variante inglese a Rieti

Coronavirus - Ieri quattro morti in tutto l'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, tra i 26 contagiati di ieri quattro sono stati ricoverati e due sono minori: un bambino di 3 anni di Montefiascone e un altro di 8 di Caprarola.

Nella Tuscia la curva continua a mantenersi costante, con gli attuali positivi che sono 685. Ma i comuni avvertono: “In questo momento – dicono da Nepi – il rischio di aumento dei contagi è alto, soprattutto con l’arrivo in Italia delle varianti”.

Nell’alto Lazio un caso di mutazione è stato registrato in Sabina. “La Asl di Rieti – comunica la direzione aziendale – ha accertato un caso di variante inglese del Coronavirus. La positività è stata formalizzata dall’Inmi Spallanzani di Roma. La persona è stata già posta in quarantena presso il proprio domicilio e il Servizio di igiene pubblica aziendale ha avviato l’indagine epidemiologica su tutti i contatti”.

Dopo l’Umbria, il Viterbese è in allarme anche per la variante nella vicina Rieti.

Nella Tuscia un caso su tre ieri è stato registrato nel capoluogo (8), mentre a Bagnoregio circolazione del virus in ambito familiare. Da Bassano Romano fanno sapere che il “nuovo positivo” è “un cittadino risultato positivo a seguito del tampone obbligatorio previsto per i ricoveri in strutture sanitarie”.

Altre tre le vittime del Covid (il più giovane aveva solo 47 anni ed era di Viterbo ma a Barbarano è morto anche 69enne), per un totale di 354 dall’inizio della pandemia. Sul fronte opposto salgono a 10mila 221 i guariti (+25).

Sono 97 le persone ricoverate dopo aver contratto il virus: tre in terapia intensiva, 36 a malattie infettive, 49 nel reparto di medicina Covid di Belcolle e nove in quello della medicina riabilitativa Covid di Belcolle. Finora nella Tuscia sono state contagiate 11mila 259 persone.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, un morto tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha inoltre accertato 67 casi e 116 guariti, mentre quella di Rieti ha registrato 39 positivi e 31 negativizzati. Qui gli attualmente infetti sono 627.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 11259 (3047 a Viterbo; 8212 in provincia)

Attualmente positivi: 685

Guariti: 10221

Morti: 353 + 1

Ricoverati: 97 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16484

Comuni con positivi

Viterbo: 3047 casi (94 morti e 2821 guariti)

Civita Castellana: 837 casi (19 morti e 740 guariti)

Montefiascone: 605 casi (34 morti e 518 guariti)

Vetralla: 452 casi (5 morti e 424 guariti)

Nepi: 400 casi (13 morti e 353 guariti)

Tarquinia: 353 casi (8 morti e 334 guariti)

Tuscania: 325 casi (11 morti e 304 guariti)

Fabrica di Roma: 307 casi (4 morti e 286 guariti)

Orte: 274 casi (9 morti e 229 guariti)

Vitorchiano: 261 casi (1 morto e 244 guariti)

Bagnoregio: 245 casi (5 morti e 228 guariti)

Ronciglione: 245 casi (13 morti e 210 guariti)

Bassano Romano: 226 casi (13 morti e 200 guariti)

Soriano nel Cimino: 189 casi (10 morti e 175 guariti)

Sutri: 157 casi (5 morti e 118 guariti)

Castel Sant’Elia: 140 casi (3 morti e 119 guariti)

Monterosi: 137 casi (2 morti e 103 guariti)

Acquapendente: 134 casi (8 morti e 124 guariti)

Vignanello: 119 casi (5 morti e 106 guariti)

Corchiano: 116 casi (3 morti e 104 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 113 casi (11 morti e 98 guariti)

Montalto di Castro: 111 casi (3 morti e 100 guariti)

Canino: 106 casi (1 morto e 97 guariti)

Canepina: 103 casi (1 morto e 101 guariti)

Caprarola: 103 casi (3 morti e 81 guariti)

Ischia di Castro: 100 casi (4 morti e 85 guariti)

Vasanello: 96 casi (2 morti e 87 guariti)

Oriolo Romano: 87 casi (1 morto e 85 guariti)

Bomarzo: 83 casi (6 morti e 71 guariti)

Blera: 82 casi (4 morti e 68 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 72 casi (6 morti e 59 guariti)

Farnese: 69 casi (3 morti e 65 guariti)

Carbognano: 68 casi (60 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Monte Romano: 63 casi (1 morto e 61 guariti)

Gallese: 56 casi (51 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Calcata: 39 casi (35 guariti)

Vejano: 38 casi (1 morto e 34 guariti)

Cellere: 35 casi (1 morto e 30 guariti)

Graffignano: 29 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 15 guariti)

Proceno: 9 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Capranica: 228 casi (3 morti e 225 guariti)

Marta: 130 casi (130 guariti)

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Piansano: 70 casi (5 morti e 65 guariti)

Vallerano: 68 casi (1 morto e 67 guariti)

Faleria: 52 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 43 casi (43 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Civitella d’Agliano: 18 casi (1 morto e 17 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 febbraio, 2021