“Il Pd getta fumo negli occhi dei cittadini”

Civita Castellana - La replica di Lega e Forza Italia

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – A Civita Castellana il Partito democratico tenta di mistificare i fatti buttando fumo negli occhi dei cittadini.

A tale proposito il portavoce dei Fratelli d Italia Gianluca Gasperini ha riassunto brevemente e con grande precisione come le accuse del Pd siano totalmente prive di fondamento.

Quello che è “imperdonabile” al Pd civitonico e al tutore Mazzoli è come questo attacco sia rivolto a una giunta che fin dal primo momento ha attuato una politica di monitoraggio delle opportunità sovracomunali che hanno portato già a ottimi risultati, da ultimo la partecipazione all’avviso pubblico denominato “educare in comune”.

L’attuale giunta, alla quale va il nostro pieno appoggio, è pronta ad accogliere le opportunità che si presenteranno con organizzazione e competenza.

Inoltre quello che sfugge a Mazzoli e ai consiglieri del Pd è che noi rispondiamo solamente per l’amministrazione che si è insediata il 23 settembre 2020 e non per la precedente o per il periodo di commissariamento. Quest’ultimo fatto sembra essere dimenticato dal Pd.

Se le tesi e le critiche da chi ci consiglia di organizzarci meglio sono queste, significa che siamo sulla strada giusta.

L’opposizione è essenziale, se costruttiva, altrimenti risulta ridicola. Sfruttare temi cari ai cittadini per alimentare tensioni e denigrare l’operato dell’attuale amministrazione appare oramai triste abitudine dei dem.

Lega Civita Castellana

Forza Italia Civita Castellana

27 febbraio, 2021