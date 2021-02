Montefiascone - Il coordinatore locale di Fratelli d'Italia Dante, La Corte, sulla mancanza di un centro vaccini

Montefiascone – “Perché è stato escluso l’ospedale come punto di vaccinazione Covid-19? “. Il coordinatore del gruppo politico Fratelli D’Italia di Montefiascone Dante La Corte sulla mancanza di un centro vaccini in paese.

“Manifestiamo viva sorpresa – spiega Dante La Corte – al direttore generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti per l’esclusione dell’ospedale di Montefiascone come punto vaccinale Covid-19”.

Dante La Corte illustra alcuni disagi che ciò comporta alla cittadinanza.

“In questo modo – aggiunge il coordinatore locale – si costringe la comunità a dover utilizzare altri punti vaccinazione già autorizzati ma distanti dalla cittadinanza di Montefiascone. Sembra appena il caso di far rilevare il disagio che comporta per l’utenza di doversi spostare dal proprio comune, cosa ben più grave per gli anziani, costretti in tale caso di farsi accompagnare, oppure dover rinunciare se impossibilitati a fruire del servizio”.

Per questo La Corte chiede di organizzare il servizio anche nei locali dell’ospedale della cittadina.

“Auspichiamo – conclude La Corte – che la nostra segnalazione induca ad una meditata valutazione e disporre quanto necessita presso aree idonee del presidio sanitario esistente nel Comune”.

20 febbraio, 2021