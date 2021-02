“Il progetto dell’alta velocità a Orte apre nuovi scenari turistici e commerciali”

Orte - Intervengono i senatori Maurizio Gasparri e Francesco Battistoni e il deputato Raffaele Nevi di Forza Italia

Orte – “Apprendiamo con grande favore la notizia della presentazione del progetto per la nuova fermata alta velocità nella stazione di Orte, annunciata poche ore fa dall’amministratore delegato di Ferrovie dello stato, Gianfranco Battisti.

Vista la posizione strategica della città, si tratterebbe di una infrastruttura determinante per lo sviluppo turistico della provincia di Viterbo e della provincia di Terni, che aprirebbe a nuove prospettive legate ai flussi turistici e commerciali che il nostro territorio, con un’adeguata offerta, potrà senza dubbio intercettare.

Non solo, ma l’alta velocità rappresenterebbe, per i nostri cittadini residenti, una vera svolta, andando ad assottigliare quel ritardo infrastrutturale di cui stiamo scontando molto in termini di opportunità economica e sociale.

Da tempo abbiamo chiesto questo passo in avanti, ora auspichiamo che si possa procedere celermente alla realizzazione del progetto da parte di Ferrovie”.

Così in una nota congiunta i senatori Maurizio Gasparri, Francesco Battistoni ed il deputato Raffaele Nevi, di Forza Italia.

22 febbraio, 2021