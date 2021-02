“Scuola elicotteri a Viterbo, una grande opportunità per il territorio”

Cronaca - Il senatore Umberto Fusco (Lega) esulta dopo l'annuncio del capo di stato maggiore dell'Aeronautica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Accolgo con grande favore le dichiarazioni del capo di stato maggiore dell’Aeronautica, Alberto Rosso, che vanno a confermare ufficialmente che Viterbo ospiterà la scuola elicotteri interforze.

Ho seguito l’iter di questo importante progetto sin dal 2018 e ho sollecitato il ministero sul tema in un’interrogazione parlamentare ricevendo già l’anno scorso ampie rassicurazioni sulla futura realizzazione dell’opera nel viterbese.

Nonostante il periodo di emergenza, fa piacere vedere che il progetto stia proseguendo con speditezza nel rispetto delle tempistiche previste, secondo le quali i lavori di adeguamento del sedime dovrebbero iniziare entro l’anno in corso per vedere partire l’operatività della nuova scuola nel primo quadrimestre del 2024.

A Viterbo è stata riconosciuta una superiorità in termini di strutture e apparati in grado di sostenere un progetto importante come questo, che, nella sua connotazione di scuola interforze, potrà senz’altro beneficiare delle sinergie con le due importanti realtà già presenti nel territorio dell’aeronautica e dell’esercito.

Ringrazio tutti coloro che nell’ambito della difesa hanno contribuito a questo progetto che può rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio.

Umberto Fusco

Capogruppo Lega commissione Difesa al Senato

