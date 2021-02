Carabinieri - Arrestato 30enne di Viterbo accusato di gestire il traffico di stupefacenti dai paesi della provincia al capoluogo

Viterbo – Spaccia cocaina, hashish e marijuana “accompagnato” da un pitbull, 30enne arrestato.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a carico di un pregiudicato viterbese di 30 anni.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del tribunale di Viterbo su richiesta della procura della Repubblica, al termine di complesse indagini condotte dai carabinieri del Norm da settembre 2020 a febbraio 2021.

“Il giovane viterbese, ampiamente conosciuto nel capoluogo – si legge nella nota dei militari -, avrebbe intrapreso un’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno ricostruito una rete di acquirenti di stupefacenti nel capoluogo e provenienti da altri comuni della provincia come ad esempio Montefiascone e Canino”.

Gli accertamenti hanno portato alla luce circa 50 episodi di spaccio di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana principalmente a Viterbo, nel quartiere Murialdo e nel centro storico, tra piazza San Faustino e via Cairoli.

“In questi mesi i militari del Norm – continua la nota – hanno arrestato in flagranza due volte lo stesso giovane: nella prima operazione a novembre 2020, quando è stato trovato con diverse dosi di cocaina insieme al materiale usato per l’attività di spaccio e nella seconda operazione, a dicembre 2020, quando è stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a una donna che lo ha ‘ripagato’ con una dose di eroina”.

Pure in quest’ultima attività sono stati sequestrati circa 8 grammi di cocaina, fatti per cui, alla vigilia del nuovo anno, si è tenuta l’udienza di convalida davanti al tribunale di Viterbo, a seguito del quale gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Viterbo e dell’obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione.

Del tutto inedite, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, le modalità di adescamento degli acquirenti e di vendita nel loro confronti a cui l’arrestato, solitamente con al seguito un cane di razza “pitbull”, avrebbe dato particolari indicazioni e accorgimenti da adottare nelle comunicazioni.

“Ad esempio – continua la nota dei carabinieri – quelle di chiamare le dosi di cocaina come “birrette” o di non farsi mai chiamare per nome ma come “zio”. Le stesse dosi che confezionava erano assolutamente riconoscibili in quanto erano sempre confezionate artigianalmente con del cellophane di colore nero. Emergeva altresì come il pusher intimorisse alcuni dei suoi acquirenti, se non avessero comprato sostanza stupefacente nelle tipologie e quantità che lui stesso esibiva”.

Il provvedimento cautelare, concludono i militari, si è reso necessario oltre che per il pericolo di reiterazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, pure per la pericolosità del soggetto, gravato da due misure, quella di sicurezza della libertà vigilata e quella cautelare dell’obbligo di dimora.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

