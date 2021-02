Un anno di Covid in Italia, Marco Mengoni canta nel centro di Bergamo

Spettacolo - L'esibizione andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 20.35 - Sarà un momento di riflessione sull'attualità che stiamo vivendo, ma anche un messaggio di speranza per il futuro

Bergamo – A un anno dall’esplosione della pandemia da Covid-19 in Italia, su Rai 1 questa sera andrà in onda uno speciale appuntamento con il cantante Marco Mengoni.

In piazza Vecchia nel centro di Bergamo, la città divenuta tristemente il simbolo della pandemia in Italia, Mengoni intonerà le note di una delle canzoni più belle e intense della musica leggera italiana, “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

Sia Marco Mengoni che la Rai hanno pubblicato sui loro profili social dei piccoli teaser dell’appuntamento di questa sera. Sarà un momento di grande riflessione ed emozione per ripercorrere quello che è stato: la scoperta dei primi casi, il lockdown, le drammatiche immagini dei mezzi militari che trasportavano i feretri delle vittime, il sacrificio e la stanchezza nei volti di medici, infermieri e operatori sanitari. Ma l’esibizione di Marco Mengoni sarà anche un’occasione per condividere tutti insieme un messaggio di speranza per il futuro.

“In questo anno abbiamo fatto i conti con la paura e la solitudine, eppure in questo dolore ci siamo anche ritrovati uniti, a riflettere sulle cose importanti e a guardare al futuro con speranza – ha scritto il cantante su Facebook -. Ho scelto una canzone senza tempo per provare a raccontarlo, rappresenta il desiderio di ripartire in un momento collettivo così difficile. E l’ho cantata in piazza Vecchia a Bergamo, città simbolo di forza e resistenza”.

L’appuntamento dalla città alta di Bergamo con Marco Mengoni andrà in onda su Rai 1 alle 20,35, subito dopo l’edizione serale del Tg 1.

21 febbraio, 2021