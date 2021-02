Viterbese indigesta per il Palermo, il lunch match va ai gialloblù

Sport - Calcio - Serie C - Adopo segna il primo gol tra i pro e regala l'11esimo posto alla squadra laziale, in attesa degli altri incontri - Murilo sbaglia un rigore, doppia espulsione per i siciliani che chiudono in nove

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Palermo 1-0 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso (dal 43′ s.t. Falbo); Salandria (dal 43′ s.t. Besea), Bensaja, Palermo (dal 16′ p.t. Adopo); Simonelli (dal 29′ s.t. Bezziccheri), Rossi (dal 43′ s.t. Porru), Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Ricci, De Santis, Sibilia, M. Menghi.

Allenatore: Roberto Taurino.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti (dal 20′ s.t. Lancini), Marconi, Almici; Luperini, De Rose (dal 20′ s.t. Odjer), Martin (all’8′ s.t. Santana); Rauti (dal 1′ s.t. Silipo), Lucca, Floriano (dal 23′ s.t. Crivello).

Panchina: Fallani, Broh, Somma, Marong.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

MARCATORI: 45’+3 Adopo (V).

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tinello di Rovigo.

Quarto ufficiale: Simone Galipò di Firenze.

Al “pranzo” del Rocchi brinda la Viterbese.

Nel lunch match del 27esimo turno la squadra di Taurino piega il Palermo grazie al primo gol tra i professionisti di Adopo.

Buona e concreta la prova dei laziali, bravi a passare in vantaggio nell’unica occasione buona del primo tempo e a rimanere davanti fino al fischio finale, complici anche i due rossi beccati dagli ospiti nel corso della ripresa.

Senza Markic squalificato ma con Murilo, di rientro dalla squalifica, Taurino effettua due variazioni rispetto all’undici di sei giorni fa: il modulo torna il 4-3-3 con Mbende al centro della difesa e la punta brasiliana che esclude Adopo e si posiziona alla sinistra del tridente d’attacco. Schieramento a specchio per il Palermo di Buscaglia: il grande assente è l’ex Saraniti, out per squalifica come Kanoute, escluso dai convocati per motivi disciplinari. Rispetto a domenica contro il Catanzaro in campo ci sono Peretti e Almici in difesa, Martin a centrocampo e Rauti in attacco.

La partita rimane inchiodata sullo 0-0 fino all’ultimo minuto di recupero della prima frazione: le squadre sono corte e accorte, gli esterni offensivi faticano a carburare e l’unica nota dei primi 40 minuti è l’uscita dal campo di Palermo dopo appena un quarto d’ora, a causa di un problema muscolare. Al posto del capitano entra Adopo, decisivo a ridosso dell’intervallo con il suo primo gol tra i professionisti: calcio d’angolo di Bensaja, torre di Mbende e stop e tiro mancino del centrocampista, che piega le mani di Pelagotti per l’1-0. Poco prima, al minuto numero 40, l’unica occasione del primo tempo ospite con un calcio di punizione di Luperini deviata sopra la traversa da Daga.

A inizio ripresa il Palermo inserisce Silipo per Rauti e il 40enne Santana per Martin. I cambi vivacizzano la manovra dei rosanero che tra il 47′ e il 53′ giocano dieci minuti su ritmi alti sfiorando il vantaggio con Floriano, Silipo e Martin. Al 59′ episodio chiave dell’incontro con una ripartenza di Murilo che sfocia nel fallo da rigore di Almici, appena ammonito e mandato sotto la doccia dall’arbitro per somma di gialli. Dal dischetto va proprio il brasiliano ma Pelagotti respinge e mantiene in vita il match. Incontro comunque in discesa per la squadra di casa, visto che all’80’ il Palermo perde anche il neoentrato Odjer per doppia ammonizione ed è costretto a giocare gli ultimi minuti in nove uomini. Unico brivido, per i gialloblù, una traversa scheggiata dagli avversari sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 90′. In attesa degli altri incontri, la Viterbese sale all’11esimo posto in classifica, a -1 proprio dal Palermo.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 28 febbraio

Viterbese – Palermo 1-0 (sabato)

V. Francavilla – Monopoli (sabato)

Cavese – Potenza (sabato)

Catanzaro – Ternana (sabato)

Bari – Foggia (sabato)

Turris – Casertana (sabato)

Vibonese – Catania

Bisceglie – Juve Stabia

Teramo – Paganese

Riposa: Avellino

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 24 19 5 0 63:16 47 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 46 24 13 7 4 40:20 20 Catanzaro 41 24 11 8 5 29:24 5 Catania 38 23 11 7 5 30:27 3 Foggia 36 25 10 6 9 27:29 -2 Teramo 35 25 8 11 6 26:24 2 Juve Stabia 34 25 9 7 9 26:27 -1 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Casertana 33 24 10 3 11 30:38 -8 Viterbese 32 26 8 8 10 25:28 -3 V. Francavilla 30 25 7 9 9 27:30 -3 Turris 28 25 6 10 9 28:38 -10 Monopoli 27 24 7 6 11 27:34 -7 Vibonese 23 24 4 11 9 24:28 -4 Paganese 22 24 5 7 12 20:34 -14 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











27 febbraio, 2021