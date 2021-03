500 cestini per i rifiuti comprati e dimenticati in un magazzino

Viterbo - Comune - Acquistati da tempo e non ancora posizionati - Il dubbio di Alvaro Ricci (Pd): "Forse non è prevista in appalto la loro pulizia?"

Viterbo – (g.f.) – I cestini ci sono, ma non si vedono. Per chi vuole gettare un rifiuto, in alcune zone di Viterbo è un’odissea.

Tralasciando gli sporcaccioni che trovano il modo di liberarsene, a tutti gli altri resta poco da fare, se non portarselo fino a casa.

Eppure l’amministrazione comunale aveva promesso un’invasione di cestini per la spazzatura dentro e fuori le mura. Tanto da valutare un eventuale aggiornamento dello slogan con cui i capoluogo è conosciuto: da Viterbo città dei papi a Viterbo città dei papi e dei cestini per l’immondizia.

Non un cambio urgente. A quanto pare, i cestini ci sono ma non si vedono. Li tengono ben nascosti, forse col timore che possano sciuparsi.

“Cinquecento cestini – ricorda il capogruppo Pd in consiglio comunale Alvaro Ricci – e 1200 compostiere non sono stati posizionati. Sono fermi da mesi, eppure fanno parte dell’appalto ponte per la nettezza urbana”. Fermi, ma dove?

“Giacciono nei magazzini di Viterbo Ambiente – svela Ricci – io mi chiedo se qualcuno sa come mai siano stati acquistati, regolarmente consegnati e lasciati lì”.

Tra l’altro, l’appalto ponte, di cui fanno parte, scade a settembre. “In un attimo ci si arriva…”.

Non vale in questo caso, la regola del dopo santa Rosa. “Non vorrei che il contratto finisca e dei cestini in città non si veda nemmeno l’ombra”.

Resta il dubbio e pure il mistero su come mai ancora giacciano inutilizzati. “Non è che per caso lo svuotamento non faccia parte dell’appalto ponte, ma rappresenti un onere aggiuntivo?”. Una volta messi, pulirli rappresenta un costo. È stato calcolato? A pensar male…

2 marzo, 2021