“Anche sindaci e prefetto contro la zona rossa, ora intervenga il governo”

Viterbo - Il segretario generale del Mosap Fabio Conestà: "Chi di dovere valuti la possibilità di estromettere la Tuscia dal blocco"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “La vicinanza del sindaco di Montalto di Castro Luca Benni e del prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, con le loro azioni tese a sostenere la legittima protesta di chi non vuole la Tuscia in zona rossa, non può che farci piacere e sottolineare come quanto da noi chiesto agli organi centrali, sia in linea con il concetto di ordine pubblico nonché civile e pacifica convivenza”.

Lo dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap), in seguito alla lettera scritta dal sindaco Benni al governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti e della petizione avviata dal prefetto con la promessa di consegnare le firme al suo capo di gabinetto e al ministro della Salute Roberto Speranza.

“Come abbiamo già avuto modo di dire gli indici di contagio nella provincia di Viterbo sono nettamente inferiori alla soglia ritenuta a rischio. Pertanto – insiste Conestà – chi di dovere dovrebbe valutare la possibilità di estromettere la Tuscia dalla zona rossa e permettere ad esercenti, artigiani e ristoratori di ripartire, scongiurando in tal modo proteste e problemi di ordine pubblico”.

“Con la presa di posizione degli enti locali – conclude – ci auguriamo una decisione di buon senso da parte degli organi centrali”.

Mosap

18 marzo, 2021