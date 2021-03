Arena: “La zona rossa ci penalizza ma ho fiducia nel governo” – Battistoni: “Indice Rt in salita”

Coronavirus - Il sindaco di Viterbo e il sottosegretario Fi sul provvedimento che scatta da domani anche nella Tuscia

di Giuseppe Ferlicca

Andrea Di Sorte, Francesco Battistoni e Giovanni Arena

Viterbo – “La zona rossa penalizza i comportamenti virtuosi dei viterbesi”. Da lunedì scatta il blocco anche nella Tuscia e il sindaco del capoluogo Giovanni Arena, da una parte è deluso per una scelta che non tiene conto dell’andamento dei contagi, ma dall’altra rispetta la decisione, sperando che almeno sia utile: “Una volta per tutte”.

Un intervento più “chirurgico” e mirato, era preferibile. “Mi aspettavo che si continuasse con provvedimenti su aree critiche. Esistono territori virtuosi come Viterbo, ma anche Rieti, dove i dati sono accettabili, rispetto a realtà come Roma o Frosinone”.

Quello che auspicava il primo cittadino non si è verificato, ma non pensa di andare contro le scelte governative.

“Non voglio entrare nel merito di situazioni che non conosco – precisa Arena – si tratta di una decisione più drastica, magari per evitare spostamenti da zone dove il contagio è più forte o altri motivi di natura scientifica.

Certo, l’economia è in difficoltà e si chiede un altro sforzo. Questi venti giorni mettiamoli a frutto, a questo punto, per uscirne una volta per tutte. Ho fiducia nel governo”.

L’esternazione da parte di Arena arriva nel corso dell’incontro di ieri pomeriggio, con Francesco Battistoni, sottosegretario all’Agricoltura nel governo Draghi.

Il senatore azzurro si trova in linea con la scelta governativa. “L’indice rt continua a salire – osserva Battistoni – isolare solo alcune province non ha portato ai risultati sperati. Anziché subire una terza ondata forte, con un lungo strascico, meglio i 15 giorni in zona rossa”.

Con mitigazioni per chi ha ripercussioni di natura economica. “È in discussione il decreto sostegni. Si passa da ristori a risarcimenti, dobbiamo lavorare su questo strumento affinché ci sia il minor numero di perdite possibili”.

Un po’ come la vede il responsabile provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte: “Ottenere giusti risarcimenti alle attività che hanno ripercussioni dovute alla pandemia e vaccinarsi nel breve periodo. Per Forza Italia le sfide sono queste”.

14 marzo, 2021