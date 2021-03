“Asilo nido comunale, come si può affermare che le iscrizioni siano state minori dei posti disponibili?”

Viterbo - La consigliera Notaristefano (Viterbo 2020) si rivolge all'assessora Sberna (Servizi sociali) e fa alcune precisazioni sulla struttura 'I Cuccioli'

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In seguito all’articolo uscito all’indomani dell’interrogazione rivolta all’assessora Sberna per chiedere lumi sulla mancata opportunità di aprire l’iscrizione al nido infra annuale, così come già avvenuto in passato, la risposta dell’assessora ai servizi sociali non è stata del tutto corretta e completa. Vorrei invitare l’assessora Sberna a capovolgere il paradigma con il quale vengono assunte le decisioni relative all’asilo nido comunale ‘I Cuccioli’.

Occupandomi di questa realtà da molto tempo ormai, non posso non notare come emerga chiaramente la totale mancanza di collaborazione tra l’assessorato e l’Asilo, comprese le famiglie dei bambini frequentanti: a più riprese e in diversi ambiti di confronto si è continuato a definirla una entità ‘troppo costosa’ e per questo avversata tutte le volte che si è cercato di portare idee, stimoli e proposte che la facessero tornare il fiore all’occhiello di questa città, accogliendo più bambini.

Mi chiedo come si possa affermare che le iscrizioni siano state minori dei posti disponibili quando non si è consentito, come da graduatoria, di accogliere tutte le domande dei bambini delle tre le fasce (lattanti- semi divezzi e divezzi), creando così solo 3 classi, una per fascia. Questo ha portato alla paradossale situazione per cui molti bambini hanno visto la loro domanda non accolta, pur con un punteggio elevato, a causa del numero troppo esiguo di posti a disposizione per quella determinata fascia di età.

Ovviamente le classi sono state formate secondo la normativa che prevede il rapporto di una educatrice ogni 7 bambini, ma senza utilizzare al massimo la presenza presso la struttura di ben 7 educatrici che avrebbero potuto dar luogo alla creazione di più classi sulle tre fasce di età. Quand’anche si fosse voluto coprire con più tranquillità eventuali assenze e consentire una agevole turnazione delle educatrici per coprire anche gli orari pomeridiani, è indubbio che almeno 5 classi si sarebbero potute formare, accogliendo non 19 bimbi, ma ben 35.

E non solo! Vogliamo parlare della totale mancanza di una pagina web a cura del Comune dedicata all’asilo nido comunale I Cuccioli in cui si pubblicizzino le diverse attività educative-didattico-pedagogiche che si svolgono, la presenza di ben due giardini per le attività ludiche all’aperto e perché no, raccogliere eventuali recensioni da parte di chi utilizza già la struttura, per mantenere un confronto aperto con i fruitori? Così facendo si accorgerebbe, cara assessora, che i genitori dei bimbi che frequentano il nido comunale sono molto contenti dell’attività didattica e della professionalità con cui le educatrici svolgono il proprio lavoro.

Infine, cosa più importante, il suggerimento che le rivolgo e sul quale continuerò a battermi è di utilizzare l’intera potenzialità offerta dalla struttura, con spazi e suppellettili già in dotazione e abbandonate al piano superiore, ed operare una ‘scelta coraggiosa’ che negli ultimi anni nessuno ha fatto: ampliare il numero delle iscrizioni dei più piccoli, arrivando preparati a questo momento con una adeguata pubblicità e un ‘open day’ ben strutturato che evidenzi l’eccezionale valenza di questo Asilo, aperto a tutti e non solo ai più disagiati. A chi buone orecchie per intendere, intenda!

Patrizia Notaristefano

Consigliera Comunale Movimento Civico Viterbo 2020

8 marzo, 2021