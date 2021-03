Viterbo - Comune - Scardozzi (FdI) contro la delibera proposta dall'assessore al Bilancio, Contardo - In commissione si astiene con altri del centrodestra preannunciando modifiche al ribasso

di Giuseppe Ferlicca

Antonio Scardozzi

Viterbo – Aumento compenso revisori dei conti, in maggioranza c’è chi dice no. Il dieci per cento in più, secondo Antonio Scardozzi è troppo.

Il consigliere Fratelli d’Italia lo ha fatto presente ieri al termine di una commissione, la seconda, che era scivolata via senza troppi intoppi.

All’ordine del giorno, la delibera con cui, in base alle norme di legge, si aggiorna il compenso triennale che spetta all’importante organo.

Attualmente, il presidente percepisce 22.154 euro annui e ogni componente 14.769 euro. Oltre ai dovuti rimborsi spesa.

A ogni aggiornamento, è possibile aumentare fino al 10% quanto spetta ai professionisti, chiamati a esprimersi in materia contabile, su pratiche spesso anche delicate.

La proposta, letta dall’assessore Enrico Maria Contardo (Bilancio) è portare il compenso per il presidente a 33.138 euro e a 22.092 ai restanti componenti.

Nulla da eccepire. Dall’opposizione, Alvaro Ricci (Pd) annuncia un voto d’astensione del suo partito che è da leggere in modo positivo: “Si tratta di un adeguamento del compenso come previsto dalle norme, niente di particolare. È conosciuta l’efficienza del collegio”.

Tutti hanno fatto i conti senza Scardozzi. Quei conti che all’esponente FdI non tornano. Perché, come spiega poi il ragioniere capo Rasi, tre anni fa era stato deciso di aumentare l’importo dell’uno per cento.

“Stavolta – osserva Scardozzi – si è optato per il massimo, ovvero il dieci per cento. Potevamo decidere una via di mezzo”. Si sa, del resto, che la virtù sta proprio nel mezzo. Dove per il consigliere di maggioranza si trova anche l’equo compenso.

“Lo vedremo in consiglio comunale…”. Scardozzi lascia intendere eventuali emendamenti al ribasso per modificare la delibera proposta da un assessore della Lega, ma pur sempre come lui in maggioranza.

A conferma di questo, sulla delibera decide di astenersi come fa l’opposizione, in compagnia nel centrodestra, di Sergio Insogna (Fondazione) e Vittorio Galati (Lega). I conti si faranno in consiglio comunale.

Giuseppe Ferlicca

27 marzo, 2021