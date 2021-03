Viterbo - Non ce l'ha fatta un uomo di 41 anni - Incidente sulla Tuscanese - Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118 - FOTOCRONACA

Condividi la notizia:











Incidente mortale sulla Tuscanese

Viterbo – Auto contro furgone, un morto.

Terribile incidente frontale verso le 21,15, sulla strada Tuscanese.

All’incirca un paio di chilometri dopo le Terme dei Papi, per cause ancora da accertare, un’automobile e un furgone si sono scontrati.

Tre le persone coinvolte nell’impatto. Per un uomo di 41 anni, P.S. viterbese, non c’è stato niente da fare. È morto sul colpo. Due donne sono rimaste incastrate tra le lamiere. Per liberarle dall’abitacolo, ridotto a un ammasso di ferro, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le donne sono state portate in ospedale.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi e un’ambulanza del 118. La Tuscanese è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.

Viterbo – L’incidente sulla Tuscanese

Condividi la notizia:











27 marzo, 2021