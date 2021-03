Besea risponde a Diop, tra Paganese e Viterbese finisce 1-1

Sport - Calcio - Serie C - Al vantaggio su rigore della squadra di casa segue il pareggio del centrocampista dei laziali - Gialloblù decimi, in attesa del Palermo

di Samuele Sansonetti

Paganese – Viterbese 1-1 (primo tempo 1-1).

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sirignano, Sbampato (dal 1′ s.t. Schiavino), Cigagna; Guadagni (dal 30′ s.t. Scarpa), Antezza, Zanini, Bramati (dal 1′ s.t. Bonavolontà), Squillace (dal 14′ s.t. Carotenuto); Diop, Raffini (dal 41′ s.t. Gaeta).

Panchina: Bovenzi, Fassan, Esposito, Curci, Mendicino.

Allenatore: Lello Di Napoli.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Falbo (dal 30′ s.t. Urso), Markic, Camilleri, Bianchi (dal 1′ s.t. De Santis); Besea (dal 30′ s.t. Sibilia), Salandria, Adopo; Murilo, Rossi (dal 41′ s.t. Porru), Bezziccheri (dal 38′ s.t. Simonelli).

Panchina: Bisogno, Mbende, Ricci, E. Menghi, Zanon, M. Menghi.

Allenatore: Roberto Taurino.

MARCATORI: 9′ p.t. (r) Diop (P), 38′ s.t. Besea (V).

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Marco Matteo Barberis di Collegno.

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Succede (quasi) tutto nel primo tempo.

Tra Paganese e Viterbese finisce 1-1. Un risultato giusto che per quello che si è visto in campo accontenta entrambe le formazioni.

Al primo tempo vivace in cui le due squadre mettono a segno tutte e due le reti, fa da contraltare una ripresa con zero occasioni e che mette a referto solamente l’espulsione di Sirignano nel finale.

Per la Viterbese è un buon punto, specialmente per l’assenza di ben quattro titolari dallo schieramento ufficiale (Baschirotto, Bensaja e Tounkara per squalifica più Palermo per infortunio).

Di Napoli si affida al solito 3-5-2 con i due ex gialloblù, Antezza e Diop, a centrocampo e in attacco mentre la situazione d’emergenza della Viterbese costringe Taurino ad alcune variazioni, soprattutto a centrocampo: la regia è affidata a Salandria, arretrato rispetto alla sua solita posizione con Besea e Adopo ai suoi lati. Sulle corsie esterne della difesa, dove al centro rientra Markic, giocano Falbo e Bianchi, in attacco Bezziccheri fa rifiatare Simonelli.

Così come all’andata il match si sblocca grazie a un calcio di rigore per la formazione campana. A procurarlo è Guadagni, che all’8′ sfrutta una disattenzione difensiva gialloblù e si fa stendere da Daga. Dagli undici metri c’è proprio Diop, che spiazza il portiere avversario e sigla il suo nono rigore su nove in maglia azzurra. In mancanza di azioni concrete la squadra laziale ci prova con i calci piazzati e al 24′ c’è un grande intervento di Baiocco su una bella punizione di Murilo indirizzata verso la rete. Poco dopo la mezz’ora rischio grosso per gli ospiti con Sbampato che colpisce l’incrocio dei pali sugli sviluppi di un calcio d’angolo che inganna tutta la difesa ospite, portiere compreso. Dal “quasi” gol del 2-0 all’1-1: due minuti più tardi sempre Sbampato si rende protagonista di una deviazione netta su un destro dal limite di Besea. Baiocco è spiazzato e le due squadre vanno a riposo sull’1-1.

Tanti cambi ma molte meno occasioni nella ripresa, che scorre via fino al 75′ senza nessun particolare sussulto. Proprio a un quarto d’ora dal termine accade uno degli episodi chiave del match: braccio largo di Sirignano, già ammonito, su Murilo e secondo giallo che lascia la squadra di casa in dieci uomini. Taurino allora ci prova con l’ingresso di Simonelli per vivacizzare il fronte offensivo ma il match rimane inchiodato sul pari fino al 90′. Grazie al punto esterno la squadra laziale sale al decimo posto in classifica, al fianco del Palermo impegnato nel pomeriggio col Catania.

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 3 marzo

Potenza – Turris 2-1 (martedì)

Ternana – Cavese (rinviata)

Casertana – V. Francavilla 4-0

Paganese – Viterbese 1-1

Foggia – Vibonese 0-0

Catanzaro – Avellino

Juve Stabia – Bari

Catania – Palermo

Monopoli – Bisceglie

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 49 25 14 7 4 41:20 21 Catanzaro 44 25 12 8 5 31:25 6 Catania 40 25 11 9 5 31:28 3 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 26 10 7 9 27:27 0 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 36 26 11 3 12 35:40 -5 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Viterbese 33 27 8 9 10 26:29 -3 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 V. Francavilla 30 27 7 9 11 28:36 -8 Monopoli 30 25 8 6 11 29:35 -6 Vibonese 25 26 4 13 9 25:29 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 20 25 4 8 13 21:37 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

3 marzo, 2021