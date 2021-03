Bigiotti: “Nutriva un amore sincero per il nostro splendido territorio”

Cronaca - Il ricordo del noto architetto scomparso in queste ore

Viterbo – “La mia vicinanza alla famiglia di Maria Giuseppina Gimma. La sua scomparsa è un momento triste, mi piace ricordarla per la sua attività professionale e culturale e l’amore sincero che nutriva per il nostro splendido territorio”. Con queste parole Francesco Bigiotti ricorda il noto architetto scomparso in queste ore.

Francesco Bigiotti e Maria Giuseppina Gimma

Consigliere del Ctf – Comitato Tecnico per la Formazione, coordinatrice e direttrice di svariati convegni, work-shop e seminari. Dal 1988 Gimma è stata editrice nel settore dei Beni culturali e amministratore unico della BetaGamma s.r.l. con sede a Viterbo.

Una società che ha saputo lasciare il segno attraverso collane di editoria, azioni di restauro, progetti culturali, formazione, progettazione, consulenza alle imprese. Ha pubblicato per diverse soprintendenze e per il MiBac volumi e collane.

“Ho avuto il piacere di partecipare a diverse iniziative organizzate da lei, sempre curate nei minimi dettagli e capaci di centrare, con grande semplicità, gli aspetti più interessanti e significativi” conclude Bigiotti.

10 marzo, 2021