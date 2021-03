Boati e tremori dal sottosuolo, indagano i vigili del fuoco

Orte - Nel centro storico i fenomeni si ripetono già da giorni - Il comune: "Al lavoro per capire le cause"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Ansia nel centro storico di Orte per misteriosi boati che ormai da alcuni giorni si sentono provenire dal sottosuolo. I vigili del fuoco cercano di far luce sul fenomeno.

Boati dal sottosuolo a Orte – L’elicottero dei vigili del fuoco

Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini, che riferivano di aver avvertito dei rumori dal sottosuolo, a cui seguivano tremori all’interno delle abitazioni, nella giornata di ieri un elicottero dei vigili del fuoco, dotato di strumentazione specifica, ha sorvolato la rupe per effettuare le prime indagini.

“È come se cadesse un grosso masso sotto terra e causasse vibrazioni”, o “come quando sbatte un portone e il solaio sovrastante trema”, botti che fanno “tremare il pavimento”. Queste le spiegazioni fornite dai cittadini del centro storico sui social per cercare di definire l’insolito fenomeno.

La protezione civile ha fatto sapere che “già da venerdì erano stati avvisati il dipartimento nazionale di protezione civile e Ingv”, mentre nella mattinata di ieri sono stati allertati anche i vigili del fuoco, giunti sul posto con un elicottero del reparto volo di Ciampino.

Boati dal sottosuolo a Orte – L’elicottero dei vigili del fuoco

Il comune di Orte ha spigato che “il vice comandante provinciale, Rosario Caccavo, ha eseguito i primi accertamenti, che verranno ripetuti anche con l’ausilio di droni per monitorare movimenti e fenomeni in superficie, mentre il comune rileverà i movimenti del sottosuolo, attuando interventi per triangolare il punto d’origine”.

“Intendo ringraziare, a nome di tutti, il corpo dei vigili del fuoco – ha aggiunto il sindaco Angelo Giuliani – per le tempestive indagini che stanno effettuando”.

Condividi la notizia:











2 marzo, 2021