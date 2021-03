Viterbo - Primo giorno di lockdown, Tuscia zona rossa - Ma le strade non sono deserte

di Daniele Camilli

Viterbo – Buongiorno tristezza. Viterbo, primo giorno del nuovo lockdown. A un anno di distanza da primo.

Una scelta, quella della zona rossa per il Lazio, contrastata un po’ da tutti quelli che da oggi la subiscono. Una scelta considerata, dai più, ingiusta. Anche perché la Pasqua s’avvicina e, probabilmente, la settimana che la precederà sarà anch’essa in rosso.

Le strade però non sono deserte. In giro le persone ci sono. Non tante, ma ci sono. Ognuna di loro aggrappata a un cavillo del Dpcm che permette di prendere una boccata d’aria. Chi per la spesa, chi per il cane, chi per andare da un parente. Ma non è come 12 mesi fa, quando si usciva e si tirava dritto. Timorosi e a distanza gli uni dagli altri.

Oggi invece per strada ci si ferma, anche e soprattutto a parlare, scambiarsi consigli su come gestire e usare a proprio vantaggio le regole stabilite dal governo di Mario Draghi. Undici regioni in zona rossa, quasi tutto in resto in arancione. Solo la Sardegna in bianco.

In mattinata, per vie e piazze, poche le pattuglie. Al Sacrario soltanto quella della Polizia locale. Le macchine passano, gli uffici sono aperti. Spalancato anche il portone del cortile di palazzo dei Priori dove si può accedere e mettersi seduti su una delle panchine attorno alla piazzetta, lambite dall’ortica.

I cantieri sono fermi, ma per strada si vede ogni tanto qualcuno aggiustare o prendersi cura di qualcosa. E appena passa qualcuno con il cane, il lavoro viene interrotto per una carezza. Anche se il cane al guinzaglio non si conosce, e lo si capisce per il modo con cui viene attirata l’attenzione del tizio a passeggio. Chiamato per nome, se noto a chi lo ferma, oppure “signore”, se invece non lo conosce.

Infine, non tutti i bar fanno asporto. Diversi, in centro, sono chiusi. Fuori, sulle vetrine, una marea di annunci. Appesi come impiccati. Sono le regole di un anno, quelle che le attività commerciali, e i lavoratori, che, se gli va bene, sono di nuovo in cassa integrazione, hanno rispettato. Inutilmente. Perché da oggi si ricomincia tutto da capo.

Daniele Camilli

15 marzo, 2021