Caos vaccini in Lombardia nel weekend, gli sms non partono e gli hub restano semivuoti

Coronavirus - Sotto accusa la società incaricata di gestire le prenotazioni - La vicepresidente della regione Letizia Moratti: "Le cose che non funzionano vanno cambiate"

Cremona – Weekend di disagi e complicazioni per la campagna di vaccinazione in Lombardia. A finire al centro delle critiche è Aria Spa, la società incaricata dalla regione di gestire le prenotazioni. Negli scorsi giorni, infatti, a causa di un disguido tecnico non sono partiti gli sms di convocazione per le vaccinazioni in diverse città, come Monza, Varese e Como e i centri allestiti sono rimasti semivuoti.

A Cremona, domenica mattina solo 58 persone sono state contattate attraverso messaggi telefonici e si sono presentate presso l’hub per ricevere il vaccino. 58 su circa 600 dosi disponibili. A risolvere il problema l’Asst, che si è messa in moto effettuando chiamate per reperire più persone possibile da vaccinare tra gli aventi diritto: over 80, sanitari extra ospedalieri, insegnanti e forze dell’ordine. Entro le ore 17, ciò ha permesso la somministrazione di dosi a 603 persone.

Sin dall’inizio della campagna vaccinale, l’intero sistema di prenotazioni gestito da Aria avrebbe creato più di un problema ai cittadini: dagli sms non ricevuti dopo la prenotazione agli appuntamenti fissati a decine di chilometri di distanza rispetto al loro comune di residenza. A sollevare critiche e duri attacchi la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, che ha definito la società “inadeguata a gestire le prenotazioni in modo decente”. Parole forti, in attesa di una riunione per capire come procedere.

L’inadeguatezza di @AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per #vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando cmq 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza. — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 20, 2021

“Per il buon proseguimento della vaccinazione, le cose che non funzionano vanno cambiate e su Aria servono decisioni rapide e drastiche – scrive ancora la vicepresidente Moratti su Twitter -. I cittadini non devono pagare le inefficienze della burocrazia, la regione deve loro offrire soluzioni e non problemi”. E poi ringrazia le Asst di diverse città colpite dai disservizi della società, che hanno saputo muoversi repentinamente per contattare più persone possibile e vaccinarle.

#ASSTMonza 1300 vaccinazioni#ASSTCremona 1100 vaccinazioni#ASSTLariana 984 vaccinazioni

Bravi a recuperare i buchi nelle agende dovuti al disservizio sulle prenotazioni.

I cittadini lombardi hanno dimostrato di aver voglia di vaccinarsi per uscire da questo incubo.#vacciniamo — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 20, 2021

