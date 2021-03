Coppa del Mondo di tiro a volo, oro e bronzo per Valerio Grazini

Sport - A Nuova Delhi il viterbese ha chiuso primo nel mixed team (in coppia con Alessia Iezzi) e terzo nel trap individuale

Sport – Tiro a volo – Valerio Grazini e Alessia Iezzi

Nuova Delhi – (s.s.) – Ottima prestazione per Valerio Grazini alla seconda prova di coppa del Mondo di tiro a volo.

Sulle pedane indiane di Nuova Delhi il viterbese si è contraddistinto sia nel mixed team di trap che nel trap individuale.

Nelle gare singole, concluse venerdì, l’atleta dei carabinieri si è guadagnato il quarto dorsale per la finale con il punteggio di 121/125 e 24 piattelli di shoot-off. Nella corsa alle medaglie, con 35/40, si è messo il bronzo al collo.

“Una bella medaglia di bronzo – racconta Grazini -, la prima in una coppa del Mondo dopo l’oro conquistato nel 2013 ad Acapulco. Sono arrivato pronto per fare bene ed essere salto sul podio mi ha dato la conferma che sto lavorando nel modo giusto”.

Per il viterbese soddisfazione anche di sabato, con la medaglia d’oro conquistata nel doppio in coppia con Alessia Iezzi. I due carabinieri hanno dominato le qualifiche ottenendo il primo posto nel medal match per l’oro e l’argento con un ottimo 145/150 (72 Iezzi e 73 Grazini).

In finale hanno affrontato gli slovacchi Zuzana Rehak Stefecekova e Adrian Drobny, rispettivamente numero uno e 84 del ranking mondiale. Gli azzurri hanno conquistato la prima posizione fin dai primi lanci e hanno guidato il match fino alla fine, vincendo con 39/50 a 36/50 (21 punti Iezzi e 18 Grazini).

Samuele Sansonetti

29 marzo, 2021