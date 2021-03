“Di Covid si muore ancora, dire che non è così non si fa il bene degli italiani”

Coronavirus - Tuscia in zona rossa - Erbetti (M5s) replica per le rime a FdI

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con un certo stupore la risposta a mezzo stampa del gruppo Fratelli d’Italia al mio comunicato sulla questione Viterbo zona rossa.

Non capisco per quale motivo FdI si senta in dovere di rispondere visto che non ho mai chiamato in causa il loro gruppo, forse il mio “c’è chi specula” lì ha fatti arrabbiare, ma li rassicuro non erano proprio nei miei pensieri, questa non è una questione politica, ma etica, io non sono nessuno per dire se è giusto chiudere o aprire, come dicevo nel mio comunicato, sono preoccupato invece del fatto che possa passare un messaggio distorto che porti la popolazione ad abbassare la guardia e questo sarebbe oltre che grave anche pericoloso.

Mi trovo ora però costretto a rispondere a FdI in quanto nel loro comunicato affermano che che i dati in mio possesso sono confrontati “grossolanamente”, li invito perciò a consultare il sito della ASL di Viterbo, dove potranno vedere con i propri occhi che quei dati sono esatti e purtroppo veritieri.

Altra cosa su cui mi sento di dare un consiglio non richiesto al gruppo di FdI è quello di stare molto attenti a far passare messaggi del tipo: “in questo ultimo anno la situazione è molto cambiata: ci sono medicine, vaccini e terapie intensive preparate e attrezzate”, perché di Covid si muore ancora, solo ieri ci sono state oltre 500 vittime, 500 famiglie che stanno piangendo i loro cari, 500 persone morte lontano dagli affetti e da un ultimo saluto, se delle cure adeguate ci fossero, oggi nessuno dei familiari di quelle 500 persone piangerebbe.

Di Covid si muore ancora purtroppo e dire che non è così non è fare il bene degli italiani.

Massimo Erbetti Consigliere comunale M5s

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021