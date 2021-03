“Dieci milioni di euro per la sistemazione delle strade”

Viterbo - Comune - Il sindaco Arena promette una cura d'asfalto per la viabilità cittadina

Viterbo – (g.f.) – “Cinque milioni per le strade e altri cinque dall’avanzo di bilancio”. Contro le buche in città il sindaco Giovanni Arena promette non una cura di ferro, ma una più appropriata di asfalto.

Iniziano a circolare le prime ipotesi della manovra in comune e il primo cittadino anticipa alcune scelte.

“Con l’appoggio del capogruppo Forza Italia Giulio Marini – ricorda Arena – e di tutta la coalizione, ho deciso una scelta forte, chiedendo alla ragioneria d’impegnare cinque milioni di euro in mutui per le strade e altri cinque dall’avanzo d’amministrazione”.

In totale, fanno dieci milioni di euro. “Non ci sono mai stati così tanti fondi a disposizione – osserva Arena – perchè vogliamo dare sempre una maggiore attenzione alla nostra città”.

Del resto, a più riprese Arena ha ribadito come il 2021 sarà l’anno delle risposte che la città sta attendendo e siccome è già iniziato, qualcuna occorre iniziare a darne.

“Abbiamo in ballo grossi finanziamenti – precisa Arena all’incontro con il sottosegretario FI Battistoni – a partire da quelli governativi col piano periferie. Nel 2021 arriveranno la maggior parte delle risposte per Viterbo”. Purché siano quelle giuste.

14 marzo, 2021