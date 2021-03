Doppio botta e risposta tra Viterbese e Monopoli, al Rocchi è 2-2

Sport - Calcio - Serie C - A Tounkara risponde Soleri su rigore, al 2-1 di Murilo segue il pari di Starita

Viterbese – Monopoli 2-2 (primo tempo 1-1).

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Camilleri, Markic, Urso (dal 45’+4 Falbo); Adopo, Bensaja, Salandria (dal 42′ s.t. Bezziccheri); Simonelli, Tounkara, Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Zanon, M. Menghi, Besea, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Bizzotto, Riggio, Liviero (dal 26′ s.t. Guiebre); Viteritti, Paolucci, Piccinni (dal 15′ s.t. Vassallo), Iuliano (dal 26′ s.t. Vignati), Zambataro; De Paoli (dal 33′ s.t. Starita), Soleri.

Panchina: Oliveto, Alba, Nina, Basile.

Allenatore: Giuseppe Scienza.

MARCATORI: 13′ p.t. Tounkara (V), 19′ p.t. (r) Soleri (M), 33′ s.t. Murilo (V), 36′ s.t. Starita (M).

Arbitro: Simone Taricone di Perugia.

Assistenti: Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Rosario Antonio Grasso di Acireale.

Quarto ufficiale: Marco Ricci di Firenze.

Due volte in vantaggio, due volte recuperata.

Contro il Monopoli la Viterbese non va oltre il pareggio, nonostante una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo.

A pesare sulla gara gialloblù la mancanza di concentrazione dopo aver segnato le due reti (prima con Tounkara e poi con Murilo), recuperate in entrambe le occasioni dalla formazione avversaria.

Senza Rossi (fuori per infortunio) ma con Tounkara in rampa di lancio dopo la riduzione della squalifica, Taurino recupera anche Baschirotto e Bensaja e li schiera dal primo minuto così come l’attaccante ex Lazio. Nel 4-3-3 di partenza trova spazio anche Simonelli, dopo la panchina di Pagani. Rispetto all’1-1 col Bisceglie il Monopoli effettua invece tre variazioni, una per reparto nel 3-5-2 iniziale: Liviero per Vignati in difesa, Iuliano per Vassallo a centrocampo De Paoli per Starita, miglior marcatore biancoverde con sei reti, in attacco.

In fase di non possesso gli ospiti si difendono con cinque uomini e le marcature di Viteritti e Zambataro su Murilo e Simonelli rendono la manovra della squadra laziale piuttosto macchinosa. Per sbloccarla serve un episodio e per la Viterbese arriva al 13′, quando Tounkara approfitta di un retropassaggio sbagliato di Viteritti, anticipa Satalino e insacca il gol dell’1-0. I festeggiamenti gialloblù durano poco, perché al 18′ Soleri si procura un calcio di rigore per fallo di Markic e lo realizza durante il minuto successivo. Da qui in poi l’incontro procede sulla falsariga dei primi 13 minuti e l’unica occasione buona, per la Viterbese, arriva al 33′ con una bella rovesciata di Murilo che finisce centrale.

Nella ripresa la Viterbese parte meglio e sfiora la rete in due occasioni ravvicinate. La prima al 54′ con Salandria che sfiora il palo con un’azione su schema di calcio d’angolo. La seconda al 62′ con una conclusione ravvicinata di Tounkara che colpisce prima la traversa e poi il palo, tra le proteste della squadra di casa che chiama il gol. Il Monopoli risponde al 69′ con un bel tiro di De Paoli respinto da Daga. Tra il 78′ e l’81’ ancora due reti in rapida successione: a passare in vantaggio è ancora una volta la Viterbese con la rete di Murilo sugli sviluppi di un angolo, a pareggiare ancora i conti è il Monopoli con il neoentrato Starita che buca Daga sul primo palo da distanza ravvicinata. Due minuti più tardi i biancoverdi rimangono in dieci per l’espulsione di Paolucci ma nonostante l’uomo in meno, e un miracolo di Satalino su Tounkara al 90′, l’incontro termina sul 2-2.

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 7 marzo

Vibonese – Casertana

Teramo – Catanzaro

Palermo – Juve Stabia

V. Francavilla – Ternana

Bisceglie – Catania

Avellino – Paganese

Bari – Potenza

Turris – Foggia

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 53 26 16 5 5 42:21 21 Bari 52 26 15 7 4 43:20 23 Catanzaro 44 26 12 8 6 31:26 5 Catania 40 26 11 9 6 31:29 2 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 27 10 7 10 27:29 -2 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 36 26 11 3 12 35:40 -5 Palermo 36 27 9 9 9 28:27 1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 V. Francavilla 30 27 7 9 11 28:36 -8 Vibonese 25 26 4 13 9 25:29 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 21 26 4 9 13 22:38 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

