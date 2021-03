Il dpcm verrà modificato, in arrivo nuove restrizioni

Coronavirus - Questa mattina la riunione d’urgenza tra governo e Cts - Si valuta il lockdown nei weekend e misure più rigide per le zone rosse

Roma – Ancora troppi contagi, ancora una curva epidemiologica in salita, il dpcm sarà modificato. Emanato il 2 marzo ed entrato in vigore sabato scorso, è il primo che porta la firma del premier Mario Draghi, ma sembra non bastare più per contenere la terza ondata di casi da Covid-19 in tutta Italia.

Per questo il governo ha convocato per questa mattina una riunione urgente con il Comitato tecnico scientifico. Sul tavolo nuove restrizioni e nuove misure da adottare, forse, già dal prossimo fine settimana. Tra le possibili misure c’è il lockdown nei weekend e in tutte le aree dove i contagi settimanali sono superiori ai 250 per 100mila abitanti che diventano zona rossa. Ma anche la serrata dei negozi nei comuni dove si decide la chiusura delle scuole.

A preoccupare maggiormente al momento è la circolazione delle varianti del virus che sembrano contagiare i più giovani. Ecco perché adesso si chiede di valutare se sia opportuno stabilire ulteriori divieti in quelle zone, anche in fascia gialla e arancione, dove i presidenti di regione hanno deciso di chiudere tutte le scuole. Come la chiusura dei negozi, per evitare che i ragazzi impegnati nella didattica a distanza possano ugualmente vedersi fuori dalle aule, non indossando mascherine o non rispettando il distanziamento sociale.

In questa situazione di alto rischio torna in discussione anche la scadenza, già fissata per il 27 marzo, per la riapertura di cinema e teatri. Di fronte a un tasso di positività che aumenta non appare più scontata la possibilità di far ripartire l’attività dello spettacolo. La decisione sarà presa dopo il 20 marzo, quando si valuterà se le altre misure hanno funzionato.

9 marzo, 2021